Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika

Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı

43 dakika önce

Cezayir'de Abdulaziz Cerrad'ın başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden güvenoyu aldı.

Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı, System.String[]

Cezayir'de Abdulaziz Cerrad'ın başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden güvenoyu aldı.

Ulusal Halk Meclis Başkanı Süleyman Şennin, yaptığı açıklamada, hükümetin programını sunmasının ardından parlamenterlerin yeni hükümete güvenoyu verdiklerini duyurdu. Şennin, hükümete güvenoyu veren parlamenterin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Üç gün boyunca hükümet programı Meclis'te tartışılmış oylama öncesinde Cerrad yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un "Yeni Cezayir" esasları ve akaryakıt dışında ekonomik çeşitlendirme temelli programını uygulayacaklarına dikkati çekmişti.

Gelecek cumartesi Parlamento'nun üst kanadı Millet Meclisi'nde ikinci bir oylamanın ardından hükümet programı uygulanmaya başlanacak.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Hükümet, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]