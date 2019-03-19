Cezayir'de Yeni Hükümeti Kurma Çabaları Çıkmaza Girdi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Nureddin Bedevi, muhalefet partileri ve 12 sendikaya yaptığı uzlaşı çağrısının reddedilmesi nedeniyle "teknokratlar hükümeti"ni kurma konusunda çıkmaza girdi.

HASAN CİBRİL - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Nureddin Bedevi, muhalefet partileri ve 12 sendikaya yaptığı uzlaşı çağrısının reddedilmesi nedeniyle "teknokratlar hükümeti"ni kurma konusunda çıkmaza girdi.



Ülkede 22 Şubat'tan bu yana devam eden Buteflika karşıtı gösteriler nedeniyle Bedevi, teknokratlar hükümeti kurmak üzere ivedi bir şekilde görüşmelere başladı.



İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi ve Cezayir eski Başbakanı Ali bin Flis'in liderliğini yaptığı Özgürlük Öncüleri Partisi dahil muhalefet partilerinin çoğu ise bu hükümette yer almak istemediklerini açıkladı.



Bedevi'nin geçen hafta perşembe günü tüm muhalefet partileri ve aktivistlere yeni hükümetin kurulması için yaptığı davetin geri çevrilmesi, hükümet kurma çalışmalarını zora soktu.



Eğitim sendikaları



Ülkede 6 sendikadan oluşan Bağımsız Eğitim Sendikaları Konfederasyonu, Bedevi'nin hükümet kurmak için istişare yapma teklifini reddederek, bunun yerine bir uzlaşı hükümeti kurulmasını istedi.



Konfederasyon, "Cumhurbaşkanı'nın mesajını içeren karara uymayı reddettiği" yönünde açıklama yaparken, yetkililere de 15 Mart'ta sokağa çıkan milyonlarca Cezayirlinin sesine kulak vermediği eleştirisinde bulundu.



Buteflika'nın Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasına karşı çıktığını vurgulayan konfederasyon, tüm "değişim girişimlerinin barışçıl" olduğunu belirtti.



Konfederasyon Sözcüsü Mesud Buziba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca Cezayirlinin reddettiği anayasal dayanaktan yoksun bir istişarenin parçası olmayacaklarını ifade etti.



Bağımsız Öğretmenler ve İlmi Araştırmalar Meclisi Sendikası da Bedevi'nin davetini geri çevirenler arasında yer alıyor.



Gösterilerin başladığı 22 Şubat'tan bu yana haklarını koruyan ve meşru taleplerini sunan Cezayir halkının yanında yer aldığını belirten sendika, bu kararı almasının nedenini "diyalog için henüz gerekli ortamın ve şartların oluşmadığı" şeklinde açıkladı.



Sağlık Sendikaları



Cezayir'deki 5 sendikadan oluşan Bağımsız Sağlık Sendikaları Bloku da başbakanın istişare toplantılarına katılma teklifini reddettiklerini duyurdu.





Sendikalar Bloku'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin halkın 22 Şubat'tan bu yana ortaya koyduğu taleplerle uyumlu olmadığı belirtildi.





Medyanın tutumu



Cezayir'deki "El-Haber" gazetesi "Sendikalar istişare davetini reddetti, Bedevi'ye acı darbe" şeklinde manşet atarken, Eş-Şuruk gazetesi ise haberi ilk sayfadan "Hükümet, yönetimin çürük dişi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.



Cezayir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Tevfik Bukaide de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin meşruiyet kazanmak ve bir sonraki aşamaya geçmek için sendikalar üzerinde bahis oynadığı görüşünü dile getirdi.





Söz konusu bahsin açığa çıktığını ve herkes tarafından bilindiği için sendikaların halkın isteklerinin karşısında açıktan adım atmasının zor olduğunu ifade eden Bukaide, "Sendikalar tek bir blok olduklarını ve rejimin onları kontrol etmesinin zor olduğunu gösterdi." görüşünü dile getirdi.



Bukaide, başbakanın teklifine karşı olumsuz yanıtların artabileceğine de dikkati çekti.





Cezayir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve siyasi analist Abdulali Rezzaki, rejimin 22 milyon Cezayirliye nüfuz etmesinin çok zor olduğunu vurguladı.





Sendikaların başbakanın davetine olumsuz dönmesinin rejimde büyük karışıklık yarattığına ve rejimin vitrindeki yüzlerinin halk tarafından kabul görmediğini bir kez daha teyit ettiğine işaret eden Rezzaki, "Halkın sloganları açık, rejimin gitmesi. Rejimi temsil edenler ise milyonlarca kişi tarafından kabul edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Buteflika'nın adaylıktan çekilerek, seçimleri ertelemesi



Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.



Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.



Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.



Nureddin Bedevi kimdir?





Başkent Cezayir'de 22 Aralık 1959'da dünyaya gelen Nureddin Bedevi, Cezayir Milli İdare Akademisi'nden mezun oldu.





Çeşitli mali ve ve idari görevlerde bulunan Bedevi, Sidi Belabbas, Burc Bu Ariric, Satif ve Konstantin vilayetlerinde valilik yaptı.





Bedevi, 2015 yılından itibaren Abdülmelik Selal, Abdulmecid Tebbun ve Ahmed Uyahya'nın başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.





Uyahya'nın Ağustos 2017'de Başbakan olmasının ardından Bedevi, yerel medyada "adı konulmayan asıl Başbakan" şeklinde nitelendiriliyor, ülke içi ziyaretlerde Buteflika'nın temsilcisi olarak görülüyor ve "Başbakan" gibi karşılanıyordu.

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