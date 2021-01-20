Yeni seçim yasası için "açık aday listesi" teklifi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı, yakın dönemde yapılması planlanan parlamento ve yerel seçimler için yeni seçim kanunu teklifini tartışılmak üzere siyasi partilere gönderdi. Cezayir'de 2016 yılından bu yana seçmenlerin, siyasi partilerin sunduğu aday listelerini olduğu haliyle kabul ettiği "kapalı liste" sistemi uygulanıyor. Söz konusu yasanın siyasi partiler ve kamuoyunda tartışılmasının ardından, ilgili değişikliklerle önce hükümetin ardından parlamentonun onayına sunulması planlanıyor.

KORONA TEDAVİSİ BİTTİ, YENİ SEÇİM YASASI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından yönetime yeni seçim sistemi ve yeni bir parlamentoyla devam etmek istediğini açıklamıştı. Ancak, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüse yakalanan Tebbun, yurt dışında devam eden tedavisinin ardından aralık ayında ülkesine döner dönmez yeni seçim yasası için düğmeye basmıştı. Cezayir Cumhurbaşkanı'nın geçen haftalarda, tedavisini tamamlamak üzere yeniden Almanya'ya gittiği açıklanmıştı.