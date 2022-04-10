Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

10.04.2022 20:31

- Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı Cezayir'in başkentinde bulunan Cezayir Limanı'nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı.

- Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

CEZAYİR - Cezayir'in başkentinde bulunan Cezayir Limanı'nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı.

Cezayir'in başkentinde bulunan Cezayir Limanı'nda 6 Nisan'da yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı. Fransız Corsica Linea şirketine ait "Jean Nicoli" isimli yolcu gemisi, manevra yaptığı sırada Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait "Tolga" isimli petrol tankerine çarptı.

Corsica Linea tarafından yapılan açıklamada, yolcu gemisinin kaptanın manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği aktarılarak, Cezayir Limanı ve ticari seyrüsefer yetkili makamlarının kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma başlattığı duyuruldu.

Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı
Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı
Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

YORUMLAR
500
Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 20:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement