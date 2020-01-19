Cezayir'de yolcu otobüsleri çarpıştı: 12 ölü, 46 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de yolcu otobüsleri çarpıştı: 12 ölü, 46 yaralı - Son Dakika

Cezayir'de yolcu otobüsleri çarpıştı: 12 ölü, 46 yaralı

6 saat önce

Cezayir'de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Cezayir'de yolcu otobüsleri çarpıştı: 12 ölü, 46 yaralı, System.String[]

Cezayir'de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.


El Oued eyaletinde gece saatlerinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5'inin durumu ağır olmak üzere 46 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CEZAYİR

Cezayir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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