Cezayir'de yolsuzluk karşıtı gösterilerin yıl dönümü sokaklarda kutlandı - Son Dakika

Cezayir'in Kharata kentinde halk, eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın beşinci dönemini reddeden gösterilerin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutladı.

Başkent Cezayir'in doğusundaki Bejaia eyaletine bağlı Kharata kentinde halk, 22 Şubat 2019 tarihinde başlayan ve eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın beşinci dönemini reddeden gösterilerin ilk yıl dönümü kutlamak için sokaklara çıktı. Kutlamalarında katılan halk Cezayir bayrağı taşıyarak "yaşasın Cezayir" ve "ülkeyi geliştirmeye devam" sloganları attı. Kharata kentinde yollarda toplanan Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika ve yanındaki siyasetçilere karşı gösterilerinden gurur duyduklarını ifade etti.

Cezayir halkının 2019 Şubat'ta başlattığı gösteriler demokrasinin sembolü haline geldi. Bouteflika ve yolsuzluk karşıtı eylemler sonucunda eski Cumhurbaşkanı istifa etmişti. Ülkede yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından Abdülmecid Tebbun, Aralık 2019 tarihinde Cezayir Cumhurbaşkanı seçilmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)