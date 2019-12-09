Son Dakika Haberleri: Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi
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Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi

6 saat önce

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi

Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi, System.String[]

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi.


Cumhuriyet Savcılığı yetkililerden alınan bilgiye göre, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinden eski başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal ile eski bakanlar ve bazı iş adamlarının başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

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Cezayir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:29 
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