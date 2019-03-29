Son Dakika Haberleri: Cezayir'de, Yönetim Yanlısı İş Adamları Sendikasının Başkanı İstifa Etti

Cezayir'de, Yönetim Yanlısı İş Adamları Sendikasının Başkanı İstifa Etti

17 dakika önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "İş Liderleri Forumu" (FCE) Başkanı Ali Haddad, görevinden istifa etti.

Cezayir'de, Yönetim Yanlısı İş Adamları Sendikasının Başkanı İstifa Etti, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "İş Liderleri Forumu" (FCE) Başkanı Ali Haddad, görevinden istifa etti.

Haddad istifa mektubunda, "FCE başkanlığından istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Ülkede 18 Nisan'da yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda izlediği tutumu tek başına belirlemediğini, söz konusu tavrın, tüm üyelerin ortak kararı olduğunu belirten Haddad, daha sonra beklenmedik şekilde bazı gelişmeler (Buteflika'nın 5. dönem adaylığı karşıtı gösteriler) yaşandığını kaydetti.

FCE, aylar öncesinde Buteflika'nın 5. dönem adaylığını desteklediğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ay önce sendikaya dönüşen forumun, Buteflika'nın adaylığına destek vermesi sendika üyeleriyle karşı karşıya gelinmesine neden olmuş, forumdaki bazı üyeler ve yetkililer üyeliklerini dondurmuştu.

FCE, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörüydü.

Cezayir'de yönetim yanlısı en büyük sendika olarak bilinen Cezayir İşçiler Genel Federasyonu (UGTA) da önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını desteklediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Buteflika'yı 1999 yılından bu yana destekleyen UGTA, Buteflika'nın 5. dönem aday olması yönünde ilk çağrıyı yapanlar arasında yer alıyordu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de, Yönetim Yanlısı İş Adamları Sendikasının Başkanı İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]