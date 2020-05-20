Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Hafter'in yenilgileri Cezayir'in çıkarınadır - Son Dakika

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin Cezayir'in çıkarına olduğunu bildirdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinde kaosu yayan ve büyük hasara yol açan, dış güçler tarafından uluslararası hukukun dışında desteklenen Hafter güçlerinin aldığı yenilgiler olumlu gelişmelerdir ve bu yenilgilerin desteklenmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Hafter milislerinin Arap ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle meşru Libya hükümetine karşı meşruiyet ve güç için mücadeleye giriştiği kaydedilen açıklamada, "Libya'da meydana gelen olaylar, Cezayir'in çıkarları ve stratejik derinliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu değişimlerdeki (Cezayir'in) varlığı, uluslarası meşruiyetin vücut bulması, Cezayir'in çıkarınadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Resmi kurumlarda Fransızca kullanılması suç sayılsın" çağrısı

Ülkede gündemde olan anayasa değişikliği taslağına da değinilen açıklamada, resmi kurumlarda ve belgelerde Arapça yerine Fransızca kullanılmasını suç kabul eden maddenin anayasaya eklenmesi çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Libya ordusu, dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde milislerin direnciyle karşılaşmadan ve kayıp vermeden kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Başkentin 140 kilometre güneybatısında kurulu Vatiyye, savaş uçaklarına uygun pistleri, hangarları, akaryakıt tankerleri, araç depoları, 10 bin askeri dışarıdan destek almadan konuşlandırma kapasitesiyle stratejik önem arz ediyor.