Cezayir'deki dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'ta çalışmalara başlandı

Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf vilayetinde bulunan dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'ta (Gara Djebilet) çalışmalara başlandığı bildirildi.

Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Muhammed Arkab'ın Tinduf vilayeti ziyareti sırasında Gar Cibillat Demir Madeni'nin açılışı için talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Arkab, "Gar Cibillat Demir Madeni, 3 milyar ton olarak tahmin edilen rezerv içeriyor. İç piyasa talebinin karşılanmasına ve fazlalığın ihraç edilmesine izin verecek olan yüzey rezervuarları olduğu için de kullanımı kolaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Madenin 2022'den 2040'a kadar çeşitli aşamalardan geçeceğine dikkati çeken Arkab, ilk aşamada Beşar vilayeti ile arasında inşa edilecek demir yolu tamamlanana kadar madenden 2 ila 3 milyon ton demir cevherinin kara yoluyla bu kente taşınacağını belirtti.

Bakan Arkab, demir yolunun 2026'da tamamlanmasıyla madenin tam kapasite kullanılabileceğini ve yıllık 40 ila 50 milyon ton demir cevherinin çıkarılabileceğini kaydetti.

Sosyal platformlarda yayımlanan fotoğraf ve videolarda Bakan Arkab ve beraberindeki resmi görevlilerden oluşan heyetin açılışa katılması, madenden büyük miktarda demir cevheri çıkarmak üzere faaliyet gösteren bir grup araç ve kamyon dikkati çekti.

Üç Çinli şirket, sahip olduğu 3 milyar tonluk tahmini rezerviyle dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'tan demir cevheri çıkarma projesini 2 milyar dolarlık ilk etap yatırımıyla satın almıştı.

Proje, çıkarılacak demir cevherlerinin kuzeydeki Oran (Vahran) ve Mustaganem vilayetlerindeki limanlara taşınması ve bir kısmının çeliğe dönüştürülmesi için demir yolu hattına bağlantı gibi birkaç projenin yapımını içeriyor.

Cezayir ve Pekin yönetimleri, geçen mart ayında ülkenin doğusundaki madenlerde gübre üretimiyle ilgili projelere Çinli şirketlerden oluşan kompleks yatırımlar yapılması ve 5,4 milyon ton gübre üretilmesi için 7 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu projeler, 2010 yılından bu yana ülkeye yapılan yaklaşık 10 milyar dolarlık Çin yatırımına ek olarak madencilik sektöründe Pekin'i Cezayir'in en büyük yatırım ortağı haline getirecek.