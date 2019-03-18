Son Dakika Haberleri: Cezayir'deki Eğitim Sendikaları İstişare Görüşmelerini Reddetti

Cezayir'deki Eğitim Sendikaları İstişare Görüşmelerini Reddetti

38 dakika önce

Cezayir'deki birçok eğitim sendikası, başbakanlığın "istişare görüşmeleri" amacıyla yaptığı daveti reddederek, geçiş dönemi için ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Cezayir'deki Eğitim Sendikaları İstişare Görüşmelerini Reddetti, System.String[]
Cezayir'deki birçok eğitim sendikası, başbakanlığın "istişare görüşmeleri" amacıyla yaptığı daveti reddederek, geçiş dönemi için ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Cezayir'deki 6 eğitim sendikasından oluşan grubun yazılı açıklamasında, başbakanlık tarafından, yeni hükümetin kurulması konusunda yapılacak istişare görüşmeleri ile ilgili yapılan davetin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, davetin Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan halk hareketine destek verdikleri gerekçesiyle reddedildiği vurgulanan açıklamada, geçiş dönemi için ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunuldu.

Eski Başbakan Ahmed Uyahya'dan görevi teslim almasının ardından ilk kez geçen perşembe basının karşısına çıkan Başbakan Nureddin Bedevi, liyakat sahibi isimlerden oluşacak yeni hükümetin kurulması için istişare sürecinde olduklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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