Son Dakika Haberleri: Cezayir'deki Gösterilerde Bir Çocuk Öldü

Cezayir'deki Gösterilerde Bir Çocuk Öldü

25 dakika önce

Cezayir'in doğusundaki Mile ilinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cezayir'deki Gösterilerde Bir Çocuk Öldü, System.String[]
Cezayir'in doğusundaki Mile ilinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gösterilerde bayrak asmak için elektrik direğine çıkan 15 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu 13 metre yükseklikteki direkten düşerek öldü.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı ekiplerin, elektrik çarpması sonucu göğüs ve sırt kısmında ve sol bacağında derin yanıklar oluşan çocuğa müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Çocuğun Mile kentindeki Şelğum el-Iyd hastanesine kaldırıldığı belirtildi ancak başka ayrıntıya yer verilmedi.

"Ahbar Mile" gazetesi ise çocuğun, elektrik direğine Cezayir bayrağını asmaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bu akşam cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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