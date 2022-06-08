Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta - Son Dakika
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Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta

08.06.2022 13:20

Cezayir'de Amazig (Berberi) Numidya Krallığı tarafından inşa edilen Imedghassen Piramidi, 2 bin 300 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Cezayir'de Amazig (Berberi) Numidya Krallığı tarafından inşa edilen Imedghassen Piramidi, 2 bin 300 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Imedghassen, "Kuzey Afrika bölgesinin en eski kraliyet anıt mezarı" özelliğini taşıyor.

Cezayir'in güneybatısındaki Batna kentinde bulunan piramit, MÖ 3. yüzyılda bölgenin asıl yerlileri olarak bilinen Amazig Numidya Krallığı tarafından inşa edilmiş.

Adını Numidya'nın eski krallarından aldığı tahmin edilen piramit, Mısır'daki piramitlerin aksine 59 metre çapında dairesel bir yapıya sahip. 60 sütun üzerine inşa edilen devasa yapının yüksekliği ise 19 metreye ulaşıyor.

Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta
Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta
Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta
Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta
Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta - Son Dakika
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