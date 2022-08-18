Cezayir'deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği duyuruldu. Açıklama ayrıca, El Tarif eyaletinin doğusundaki yangın nedeniyle yaşları 40 ila 70 arasındaki 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Sivil Koruma Genel Müdürlüğü Sözcüsü Naseem Barnawi, 63 yangından 38'inin söndürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.