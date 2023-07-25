Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı - Son Dakika
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Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı

25.07.2023 10:19

Cezayir'in kuzeyinde çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayıldı. Yangınlar sebebiyle 10'u asker olmak üzere 34 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye dahil birçok ülke son 1 haftadır şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Cezayir'de orman yangınları nedeniyle 34 kişi can verdi.

ÇALIŞMALARA 8.000 KİŞİ KATILDI

Cezayir İçişleri Bakanlığı, 16 vilayette yaklaşık 8.000 kişinin katıldığı yangınla mücadele çalışmalarında 529 itfaiye tankeri ve çok sayıda yangın söndürme helikopterinin kullanıldığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında 10'u asker olmak üzerek 34 kişi hayatını kaybetti.

16 VİLAYETTE 97 ORMAN YANGINI İHBARI

Pazar gecesi özellikle Bicaya, Cicel ve Buyira vilayetlerinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayıldı ve büyük hasara yol açtı. Dün gece saatlerinde 16 vilayette 97 orman yangını bildirilirken, sabah saatlerinde 15 olan ölü sayısı 34'e yükseldi.

Cezayir'de orman yangını 34 can aldı
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika Güncel Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 34'e çıktı - Son Dakika
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