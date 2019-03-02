Cezayir'deki Protestolarda 183 Kişi Yaralandı
48 dakika önce
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını açıklandı.
Cezayir
'de Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını açıklandı.
Cezayir'de halk Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için sokağa çıktı. Ülkenin resmi haber ajansı APS, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurdu.
1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığına 'hayır' demek için vatandaşlar bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Protestolar esnasında bir grup sivil vatandaşın polisleri protestoculardan korumak için kordon oluşturması ise dikkat çekti. - CEZAYİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:12 Kaynak: İHA
İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar
Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor! Maçta Beşinci Gol Geldi