Son Dakika Haberleri: Cezayir'deki Siyasi Oyunların Farkındayız"

Cezayir'deki Siyasi Oyunların Farkındayız"

13 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Cezayirli mevkidaşı ile görüşerek Rusya'nın Cezayir'deki siyasi oyunların farkında olduğunu söyledi.

Cezayir'deki Siyasi Oyunların Farkındayız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Cezayirli mevkidaşı ile görüşerek Rusya'nın Cezayir'deki siyasi oyunların farkında olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramatan Lamamra ile bir araya geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemin ele alındığı aktarıldı. Cezayir'de yaşanan protesto gösterilerine değinen Lavrov, "Şu an ülkenizde meydana gelen olaylar hakkında endişeleniyoruz. Durumu kontrol altına almanızı umuyoruz. Bu süreçte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi. Rusya'nın bu ülkedeki siyasi oyunların farkına olduğunu ve oluşan sorunların da çözülebileceğini işaret eden Rus Bakan Lavrov, "Cezayir anayasası, Cezayir halkı ve Cezayir liderliğinin ortaya çıkan tüm sorunları çözeceğinden eminiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından yapılan protesto gösterilerine karşılık 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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