Son Dakika Haberleri: Cezayir'deki "Sosyalist Güçler Cephesi" Cumhurbaşkanlığı Seçimini Boykot Edecek

Cezayir'deki "Sosyalist Güçler Cephesi" Cumhurbaşkanlığı Seçimini Boykot Edecek

26 dakika önce

Cezayir'deki en eski muhalif siyasi parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğini açıkladı.

Cezayir'deki
Cezayir'deki en eski muhalif siyasi parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğini açıkladı.

FFS tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özgür ve adil demokratik bir seçim için şartların yetersizliği nedeniyle" 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin boykot edileceği belirtildi.

Partinin bir aday belirlemeyeceği gibi hiçbir adayı da desteklemeyeceği ifade edilen açıklamada, "sonuçları gerçek katılım oranını yansıtmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerini" vatandaşların da geniş çaplı ve barışçıl bir yolla boykot etmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyalist Güçler Cephesi, Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini ilk boykot eden parti oldu.

Hüseyin Ayet Ahmed öncülüğünde 1963'te kurulan FFS ülkedeki en eski partiler arasında yer alıyor. Halk Meclisi'ndeki 462 sandalyeden 14'üne sahip FFS'nin Millet Meclisi'nde de 2 üyesi bulunuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
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