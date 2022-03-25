Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'den 5 yayınevi yer alıyor - Son Dakika

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Cezayir'in başkentinde bu sene 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na Türkiye'den katılım gösteren yayınevleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkentteki SAFEX Fuar Merkezi'nde resmi açılışı dün yapılan fuarda Türkiye'den 5 yayınevi stant açtı.

Fuara İstanbul'dan katılım gösteren yayınevi temsilcisi Tarık Nefis, fuar katılımcılarının Türk stantlarına yoğun ilgili gösterdiğini söyledi.

Stantlarını ziyaret eden birçok kişinin Türkçe öğrenmek istediğini ifade eden Nefis, "Türkçe dili çok ilgi çekiyor, herkes Türkçe öğrenmek istiyor. Gerek Cezayir'de gerekse Mısır, Fas ve Tunus'ta." şeklinde konuştu.

Stantlarında kitapseverlerin beğenisine sunulan bütün eserlerin Türkiye'de basıldığını vurgulayan Nefis, Sultan 2. Abdülhamit Han gibi Türk tarihinde yer bulan şahsiyetleri konu alan kitapların da ilgi çektiğini ifade etti.

Fuar için başkent Cezayir'e 600 kilometre uzaklıktaki Kalma kentinden geldiğini ifade eden ziyaretçi Abdulmelik Krati ise fuarın "Türkçe kitap edinebilmek için büyük bir fırsat" olduğunu belirtti.

Türkçe öğrenmek için birçok kitap aldığını söyleyen Krati, Cezayir'de her zaman Türkçe kitap bulamadığını söyledi.

Fuarda Türk yayınevlerinin stantlarını dolaştığını söyleyen İnes Verdi ise Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı'nın kitapseverler için okumak istedikleri eserleri bulmaları adına fırsat olduğunu ifade etti.

Verdi, "Dolaşırken insanın gözüne birçok kitap çarpıyor, ilgilisini çekiyor ve hemen alınabiliyor." dedi.

İtalya'nın onur konuğu olduğu bu seneki fuara, 266'sı Cezayir'den olmak üzere 1250 yayınevi 300 binden fazla kitapla katılıyor.

Başkentteki SAFEX Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını dün, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve Kültür Bakanı Süreyya Muluci yapmıştı.

25. Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı, 1 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.