Cezayir'den ABD'li, Fransız ve İtalyan şirketlerle 4 milyar dolarlık petrol anlaşması

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, ABD'nin Occidental Petroleum, İtalya'nın Eni ve Fransa'nın Total Energy şirketleriyle ülkenin güneyindeki bir petrol sahasının geliştirilmesi için 4 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

Sonatrcah'tan yapılan yazılı açıklamada, Occidental Petroleum, Eni ve Total Energy şirketleriyle, 2019 yılı yeni hidrokarbon yasasına uygun olarak üretim paylaşımı şeklinde bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamındaki projenin, üç boyutlu sismik çalışmaların yürütülmesini, 100 petrol kuyusunun sondajını ve diğer 46 kuyunun hidrokarbon geri kazanımını iyileştirmek için alternatif su ve doğalgaz pompalama teknolojisine dayanacak şekilde dönüştürülmesini içerdiği belirtildi.

Projenin yatırım maliyetinin 4 milyar dolar olduğu, bununla 1 milyar varil petrol eşdeğerini aşan yakıtların ek geri kazanımının sağlanacağı vurgulanan açıklamada, anlaşmanın tüm tarafların Cezayir'in güneydoğusundaki Berkin petrol sahasıyla ilgili ortaklığı güçlendirme ve yeni ortaklık fırsatları oluşturarak iş birliği alanını geliştirmeye devam etme arzusunu yansıttığı kaydedildi.

Sonatrach Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Hakkar da imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Cezayir'in İtalya ile yıllık 30 milyar metreküp gaz tedarik etme sözleşmesi olduğuna vurgu yaparak, "İtalya, Cezayir'in Doğu Avrupa pazarlarına açılan bir kapı olma imkanına sahiptir." dedi.

Hakkar, Sonatrach'ın 2022 yılının sona ermesinden önce 2 ila 3 ayrı anlaşma yapabileceği beklentisinde olduğunu kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun dün, Sonatrach'ın İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini arttırmak için Amerikan, Fransız ve İtalyan enerji şirketleriyle bir anlaşma imzalayacağını duyurmuştu.

Cezayir, 15 Temmuz Cuma günü "2022 sonuna kadar İtalya'ya 4 milyar metreküplük ilave doğal gaz pompalama kararı aldığını ve gelecek günlerde bunun 6 milyar metreküpe ulaşacağını" duyurmuştu.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası, Fas üzerinden İspanya ve üçüncüsü İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan 3 ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.