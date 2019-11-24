Cezayir'den Avrupa Parlamentosuna

Cezayir'de cumhurbaşkanı adaylarından 4'ü ve ülkedeki İslami eğilimli en büyük parti olan Barış Toplumu Hareketi, Cezayir'de yaşanan siyasi krizi görüşmek üzere toplanması beklenen Avrupa Parlamentosunun ülkelerinin iç işlerine karışmamasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fransız Raphael Glucksmann'ın geçen perşembe günü Twitter hesabından yaptığı "Cezayir krizinin gelecek hafta Avrupa Parlamentosunda tartışmaya açılacağı" açıklamasına cumhurbaşkanı adaylarından ve Barış Toplumu Hareketi'nden tepki geldi.

Eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanı adayı Abdulmecid bin Tebbun başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "Neden Cezayir konusunu görüşüyorlar, birbirimizi yediğimizi mi sanıyorlar? Halklarımızı ikinci sınıf insan olarak gören emperyalist düşünce halen hakim mi?" sorusunu yöneltti.

Tebbun, Avrupa Parlamentosuna hitaben "Bana içinizden bir ülke gösterin ki 9 ay boyunca tek damla kan akıtılmadan gösteri yapılmış olsun. Biz bugün sizin ülkelerinizde yapılan gösterilerde göz yaşartıcı gaz bombası ve cop kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Ali bin Flis de seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Msila kentinde basına yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun Cezayir'in iç işlerine karışmasını kabul etmediklerini belirtti. Bin Flis, Cezayirlilerin ülkenin iç meselelerini kendi aralarında çözeceğini vurguladı.

Demokratik Ulusal Birlik Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı İzzeddin Meyhubi de yaptığı basın açıklamasında düzenlenmesi beklenen oturumun Cezayirlilere yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

"Buteflika sessiz kalması için Fransa'ya para veriyordu"

Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine de Ağvat kentinde yürüttüğü seçim kampanyasında "Bildiğiniz gibi Avrupa Parlamentosu daha önce tekerlekli sandalyedeki Cumhurbaşkanı Abdulaziziz Buteflika'nın kazandığı seçimleri nezih seçimler olarak gören açıklamalar yayımlıyordu. Bugün ne oldu da Cezayir seçimleriyle ilgili toplantı düzenlemeye karar verdiler. Ben size bunun sırrını açıklayayım; Buteflika sessiz kalması için Fransa'ya para veriyordu ancak bugün bu durum sona erdi." ifadelerini kullandı.

Barış Toplumu Hareketi de yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin başka ülkelerin iç işlerine karışmamalarını istedi.

Açıklamada, "düzenlediği barışçıl gösterilerle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Cezayir halkının yabancı güçlerin dikteleri olmaksızın kendi sorunlarına çözüm bulabileceği" kaydedildi.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.