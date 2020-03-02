Cezayir'den Çin'deki vatandaşları için ikinci tahliye operasyonu - Son Dakika

Cezayir, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'de kalan vatandaşlarını hava yoluyla tahliye etti.

Cezayir Hava Yollarından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, Çin'de kalan Cezayir vatandaşlarının getirilmesi için ikinci tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Tahliye kapsamında gelen 130 kişi arasında Cezayir vatandaşlarının yanı sıra bazı yabancı uyruklu kişilerin de yer aldığına işaret eden yetkili, bu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Yetkili, tahliye için gerçekleştirilen seferin, ticari uçuşların yeniden başlaması olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cezayir, şubat ayı başında koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden 36'sı kendi vatandaşı 46 kişiyi tahliye etmişti. Cezayir Hava Yolları şirketi de 3 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'e yönelik tüm uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar 3 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.