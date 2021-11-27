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Cezayir'den "Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği" sinyali - Son Dakika

Cezayir'den "Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği" sinyali

27.11.2021 01:18
Cezayir'den "Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği" sinyali

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği sinyali verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği sinyali verdi.

Cezayir devlet televizyonu haberine göre Tebbun, Esed yönetiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin ayrılanları bir araya getirme amacı güden bir ülke olduklarını söyleyen Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." dedi.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu. Cezayir, söz konusu karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.

Arap Birliği, Cezayir, Suriye, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'den 'Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği' sinyali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'den "Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği" sinyali - Son Dakika
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