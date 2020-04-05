Son Dakika › Güncel › Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı - Son Dakika
Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı
6 saat önce
Cezayir'den Türkiye'ye gelen 299 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli sağlık kontrollerinin ardından Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Cezayir'den Türkiye'ye gelen 299 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli sağlık kontrollerinin ardından Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Manisa Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşının daha, gerekli sağlık kontrollerinin ardından 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Manisa Yunus Emre Yurduna yerleştirildiğini açıkladı. Daha önce de Manisa'daki yurtlara ABD ve Etiyopya'dan getirilen vatandaşlar yerleştirilmişti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık