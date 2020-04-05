Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı - Son Dakika

Cezayir'den Türkiye'ye gelen 299 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli sağlık kontrollerinin ardından Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.



Manisa Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşının daha, gerekli sağlık kontrollerinin ardından 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Manisa Yunus Emre Yurduna yerleştirildiğini açıkladı. Daha önce de Manisa'daki yurtlara ABD ve Etiyopya'dan getirilen vatandaşlar yerleştirilmişti. - MANİSA