Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi KONYA - Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi. Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı dünyadaki korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'ye getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı

Bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Tekirdağ'da havada şaşırtan cisim

İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu

Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak

Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi

Temizlik işçisi, bulduğu bayrağı süpürgesine taktı

Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı

İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı

Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı

Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü

ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"