Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.

Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi. Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı dünyadaki korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'ye getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirildi. (Ramazan Çetin/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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