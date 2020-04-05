Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı - Son Dakika

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Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı.
Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi, Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak, otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 94'ü asker, 97'si sivil 191 kişi, Harran Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Cezayir'den getirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinada tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:06 Kaynak: DHA
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