Cezayir'den getirilen 321 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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Cezayir'den getirilen 321 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi
6 saat önce
Otobüslerin Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesine girişi Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi girişi ve tabelası ŞANLIURFA - Cezayir'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Otobüslerin Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesine girişi
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi girişi ve tabelası ŞANLIURFA - Cezayir'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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