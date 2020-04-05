Cezayir'den getirilen 321 kişi Şanlıurfa'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Osmanbey Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtlarına giriş yapan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturdukları görüldü.

Uçakla Gaziantep 'e getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya hareket etti.

Cezayir 'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Şanlıurfa 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

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