Cezayir'den getirilen 450 Türk işçi, Aydın'da karantinaya alındı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçi, getirildiği Aydın'da Söke ve Efeler ilçelerindeki yurtlarda 14 gün karantinaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçi, dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. İşçiler, havalimanında sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gruplar halinde otobüslere bindirildi. Türk işçilerden 160'ı Söke, 290'ı ise Efeler'deki KYK yurtlarına yerleştirildi. Toplam 450 işçinin, yurtlardaki 14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından sağlık kontrolleri sonrası bir soruna rastlanılmaması halinde memleketlerine gönderileceği öğrenildi. İşçilerin, karantina süresince ihtiyaçlarının Kızılay, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.