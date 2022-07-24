Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza

24.07.2022 20:07
Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza

Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan Medgaz Boru Hattı'nın İspanya topraklarındaki kısımda meydana gelen arıza nedeniyle geçici bir süre doğal gaz akışı durdu.

Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan Medgaz Boru Hattı'nın İspanya topraklarındaki kısımda meydana gelen arıza nedeniyle geçici bir süre doğal gaz akışı durdu.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'i denizden İspanya'ya bağlayan Medgaz Doğalgaz Boru Hattı'nın İspanya tarafında kalan kısmında arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah Cezayir'i İspanya'ya bağlayan Medgaz gaz boru hattının İspanyol tarafında bir kaza meydana geldi. Bu, gaz akışında geçici olarak kesintiye neden oldu. İspanyol teknik ekipleri gerekli onarımlar üzerinde çalışıyor ve en kısa sürede İspanya'ya yeniden gaz akışı sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası, Fas üzerinden İspanya ve üçüncüsü İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan 3 ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı, Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor.

YORUMLAR
500
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası İspanya'daki orman yangını havadan görüntülendi İspanya'daki orman yangını havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Cezayir, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 20:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir'den İspanya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında arıza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement