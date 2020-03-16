Cezayir'den koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya seyahat yasağı - Son Dakika
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Cezayir'den koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya seyahat yasağı

6 saat önce

Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerine seyahat yasağı uygulamaya hazırlanıyor.

Cezayir'den koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya seyahat yasağı, System.String[]

Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerine seyahat yasağı uygulamaya hazırlanıyor.

Cezayir Başbakanlığından Ulaştırma Bakanlığına gönderilen talimatta, 19 Mart'tan itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ile deniz ve hava yolu taşımacılığının çift yönlü olarak durdurulacağı belirtildi.

Avrupa'da bulunan Cezayir vatandaşlarının tahliyesinin ise belirlenecek şart ve yöntemlere göre bu kararın dışında tutulacağı ifade edildi.

Cezayir daha önce Çin ve İtalya ile arasındaki uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Vaka sayısı 54'e çıktı

Bu arada Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, koronavirüsten hayatı kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 48'e ulaştığı bildirilmişti.

Cezayir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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