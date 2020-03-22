Cezayir'den Kovid-19'a karşı "en kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'den Kovid-19'a karşı 'en kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz' açıklaması - Son Dakika

Cezayir'den Kovid-19'a karşı "en kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz" açıklaması

7 saat önce

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeye yönelik "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz.

Cezayir'den Kovid-19'a karşı

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeye yönelik "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Buziyd, ülkenin resmi radyo kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir'de Kovid-19 ile ilgili farklı bir safhaya geçtiklerini belirtti.

Buziyd, salgını engellemeye yönelik "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz." diyerek, ülkede olağanüstü tedbirlerin alınması konusunda "Bu karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün Bakanlar Kurulu toplantısında, "Ülkedeki sağlık sıkıntısıyla ilgili yeni tedbirler alınacağını" açıklamıştı.

Cezayir'de son olarak yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 139'a ulaştığı belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:30 Kaynak: AA

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