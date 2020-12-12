Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi - Son Dakika

Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi

12.12.2020 22:09
Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi, System.String[]

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddetti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Fas'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanıyan bir bildiri imzaladığını duyurmuştu.

Trump'ın Batı Sahra açıklaması sonrası Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddettiğini belirterek, bu adımın yıllardır süren çatışmaları sona erdirme çabalarını baltalayacağını aktardı.

Bakanlık, ABD'nin kararının BM kararlarıyla, özellikle Batı Sahra ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiği için yasal bir etkisi olmadığını belirterek, "Bildiri, gerçek bir siyasi sürecin başlatılmasının önünü açmak için her düzeyde yapılan gerilimi azaltma çabalarını baltalayacaktır" dedi. - CEZAYİR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Cezayir, Sahra, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi - Son Dakika


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