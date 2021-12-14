Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un resmi ziyaretinin iki gün olarak planlandığı duyuruldu.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Kays Said'in davetlisi olarak yarın ülkeye geleceği bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlaması öngörülüyor.

Cezayir ile Tunus arasından 9 Aralık 'ta imzalanan kredi anlaşması, Tunus Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabul edildi.

Cezayir 'in Tunus 'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlayacağı bildirildi.

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