Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlayacağı bildirildi.
Cezayir ile Tunus arasından 9 Aralık'ta imzalanan kredi anlaşması, Tunus Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabul edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Cezayir'in Tunus'a 300 milyon dolar tutarında kredi sağlaması öngörülüyor.
Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Kays Said'in davetlisi olarak yarın ülkeye geleceği bildirildi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un resmi ziyaretinin iki gün olarak planlandığı duyuruldu.
Kaynak: AA
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