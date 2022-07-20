Cezayir'den Tunus'a orman yangınlarıyla mücadele desteği

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için komşu ülkeye hava kuvvetlerine ait 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı gönderme talimatı verdiği belirtildi.

Cezayir , bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Tunus 'a 2 helikopter ile 20 adet büyük tip itfaiye aracı gönderme kararı aldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Cezayir, Tunus, Güncel, Son Dakika

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