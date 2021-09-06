Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 10 Eylül'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Eylül'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 Eylül'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 10 Eylül'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.