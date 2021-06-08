Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 11 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 7 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor. Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 11 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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