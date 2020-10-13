Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 17 Ekim'de Türkiye 'de olması bekleniyor.

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