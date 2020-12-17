Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 19 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Aralık 'ta Türkiye 'de olması bekleniyor.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor