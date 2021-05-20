Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Mayıs'ta Türkiye 'de olması bekleniyor.

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