Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Ekim'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 6 Kasım 'da Türkiye 'de olması bekleniyor.

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