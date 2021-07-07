Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 9 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 2 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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