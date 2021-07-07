Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 2 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 9 Temmuz'da Türkiye 'de olması bekleniyor.

3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Zonguldak'ta dere taştı! Dükkan ve otomobilleri sel vurdu

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti

Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti