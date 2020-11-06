Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.