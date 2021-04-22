Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 18 Nisan'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye 'de olması bekleniyor.

2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş