Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye 'de olması bekleniyor.

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