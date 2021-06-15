Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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