Son Dakika Haberleri: Cezayir Devlet Televizyonu Çalışanlarından "Yayın Yasağı" Protestosu

Cezayir Devlet Televizyonu Çalışanlarından "Yayın Yasağı" Protestosu

1 saat önce

Cezayir devlet televizyonunda çalışan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yönelik yayın yasağı ve baskıları protesto etti.

Cezayir Devlet Televizyonu Çalışanlarından
Cezayir devlet televizyonunda çalışan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yönelik yayın yasağı ve baskıları protesto etti.


Devlet televizyonu çalışanları, kurumun başkent Cezayir'deki genel merkezinde Buteflika karşıtı gösteriler konusunda kendilerine uygulanan baskılara tepki gösterdi.


"Biz gazeteciyiz, yalaka değiliz", "Televizyona özgürlük" şeklinde slogan atan eylemciler, ifade ve basın özgürlüğü talep etti.


Cezayir'de resmi medya ile bazı özel televizyon kanalları geçen cuma başta başkent olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan gösterileri takip etmedikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tepkilerin ardından dün üniversite öğrencilerinin birçok şehirde düzenlediği eylemler devlet televizyonunun akşam haberlerinde "reform talepleri" şeklinde verilmişti.


Devlet radyosunda çalışan gazeteciler de dün Buteflika karşıtı gösterilere yayın yasağı uygulanmasını protesto için eylem yapmıştı.


Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:08 Kaynak: AA

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