Son Dakika Haberleri: Cezayir Devrimi, Arap Baharı'nın En Başarılı Devrimlerinden"

Cezayir Devrimi, Arap Baharı'nın En Başarılı Devrimlerinden"

7 dakika önce

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Cezayir devriminin Arap Baharı'nın en başarılı devrimlerinden biri olduğunu" belirtti.

Cezayir Devrimi, Arap Baharı'nın En Başarılı Devrimlerinden
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Cezayir devriminin Arap Baharı'nın en başarılı devrimlerinden biri olduğunu" belirtti.


Tunus'un Cerbe Adası'nda 9 Nisan Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen törene katılan Merzuki, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir devriminin Arap Baharı'nın en başarılı devrimlerinden biri olduğunu ifade etti.


Merzuki, "Cezayir devrimi ile diğer Arap devrimlerini karşılaştırırsak, Cezayir'de kan dökülmediğini, gösterilerden sonra sokakların temizlendiğini görürüz. Vaatlere kanmayan, gerçek değişiklikler isteyen Cezayir halkını selamlıyorum." dedi.


Yaşananların Cezayir halkının siyasi bilincinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Merzuki, "Cezayir devrimi beni şaşırtmadı. 2015'ten bu yana Arap Baharı'nda ikinci dalga bekliyordum. Bunu kahve falına bakarak değil, aynı sebepler aynı sonuçları doğurur mantığından yola çıkarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Merzuki, Arap ülkelerinde yeni neslin tamamen farklı bir zihniyeti olduğunu ancak rejimlerin eski yöntemlerle hükmetmek istediğini bunun da patlamalara yol açtığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: AA
Tunus, Arap Baharı, Cezayir, Güncel
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