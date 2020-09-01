Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Cezayir ile Libya'nın paylaştığı ortak değerler olduğunu belirterek "Güçlü bir biçimde Libya'da barışçıl çözümün destekçisiyiz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Cezayir ile Libya'nın paylaştığı ortak değerler olduğunu belirterek "Güçlü bir biçimde Libya'da barışçıl çözümün destekçisiyiz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

Bukadum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk firmalarının Cezayir'de yaptığı yatırımların memnuniyet verici olduğunu söyleyen Bukadum, ülkesindeki Türk yatırımları ile Türkiye'deki Cezayirli firma yatırımlarının artmasını istediklerini belirtti.

Cezayir'in dünyaya açılması ile bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasının Türk firmalarının gelecekte de Cezayir'e yatırım yapmasını sağlayacağına işaret eden Bukadum, "Uluslararası konularda da Türkiye'yle ve Sayın Çavuşoğlu'yla doğrudan bir iletişim içindeyiz. Her ikimizi de her iki tarafı ilgilendiren konularda, özellikle Akdeniz'le ve bölgemizdeki konularla ilgili sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bukadum, ülkesinin Libya'yla birçok ortak değeri paylaştığını belirterek "Libya halkıyla paylaştığımız ortak değerler var. Çok güçlü biçimde barışçıl çözümün destekçisiyiz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Cezayir'in birlikte çalışarak Libya'daki sorunların çözülmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Bukadum, "Bütün Libya halkının barışçıl bir çözüm bulmasını destekliyoruz. Öncelikle Libya halkının ve tabii ki bölge ve komşu ülkelerinin de bu vesileyle barışa ve refaha kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Cezayir'in, Libya'daki tüm tarafların memnun olacağı bir çözüm için çalıştığını ve bu konunun Kuzey Afrika için de önemli olduğuna dikkati çeken Bukadum, "Biz Libya'da ateşkesi destekledik. Ateşkesin sağlanması ve silahların durması gerektiği çağrısında bulunmaya zaten devam ediyorduk. Libya'da taraflar arasında siyasi diyaloğun en kısa sürede başlaması gerektiğini ilan ettik. Bir masa etrafında oturup görüşmeliler. Tabii ki Libya'daki sorunları uluslararası toplumun desteğiyle çözebileceğimize inanıyoruz ve biz elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bukadum, ülkesinin Libya'daki tüm paydaşlarla iletişim içinde olduğunu ve Cezayir'in görüşlerinin tüm taraflarca kabul edildiğini de vurguladı.

"Mali'deki geçiş sürecinin kısa sürmesini bekliyoruz"

Mali'yi ziyaret eden Bukadum, darbeyle yönetimin değiştiği ülkeye ilişkin sorulara yanıt verdi.

Ülkedeki durumun normal olmadığını ancak çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Bukadum, "Bu geçiş döneminin mümkün olduğunca kısa sürmesi ve anayasal düzene geri dönülmesini bekliyoruz." dedi.

Geçiş döneminin sona ermesiyle Mali halkı üzerindeki zorlukların da ortadan kalkacağını söyleyen Bukadum, "Şu anda kuzeyle güney arasındaki siyasi bölünmeden ve terör gruplarının tehditlerinden muzdaripler. Burkina Faso, Nijer ve Mali sınırında önemli sorunlar var ve bu Cezayir için de sınır tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bukadum, Mali'yle de Libya gibi tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Geçiş döneminin barış içinde olmasını ümit ediyoruz ve bu konuda çaba sarf ediyoruz. Mali halkına yardımcı olmak için bu ülkeye çok yatırım yapmak lazım." diye konuştu.

Libya'daki durumun da Mali'ye negatif biçimde yansıdığını ifade eden Bukadum, Mali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek "Cezayir halkı, Mali halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 21:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei