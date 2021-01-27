Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya'da Başbakan Serrac ile görüştü - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile krizin çözümü için siyasi diyalog süreci, güvenlik ve ekonomi konularını görüştü.

Afrika turu kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'a gelen Bukadum, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarrac'ın Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ile Libya'daki güvenlik konuları ve Libya ile Cezayir'in ulusal güvenlik meselesini görüştüğünü söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomik iş birliğini sağlamak için gerekli koşulların oluşturulmasının da masaya yatırıldığını ifade eden Zaklai, ayrıca Libya'daki elektrik sorunu ve çözüm yollarının konuşulduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile de bir araya geldi.

Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisi Müdürü Hüseyin en-Neccar yaptığı açıklamada, görüşmede ülkedeki krizin çözümüne yönelik siyasi diyalog sürecindeki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Bukadum'un ilerleyen saatlerde Trablus'ta Libyalı yetkililerle temaslara devam etmesi bekleniyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini temsil eden 13+13 Komite ise 22 Ocak'ta ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek üzere Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelmişti.

Komite, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağıtılması konusunda anlaşmaya varmıştı.